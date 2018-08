50+1: Hannover 96 reicht Klage beim Schiedsgericht ein

Präsident Fritz Keller vom SC Freiburg: „Die Entscheidung ist konsequent. Auch im Hinblick auf die Entscheidung, die bereits auf der Mitgliederversammlung getroffen wurde. (...) Das Präsidium war anscheinend der Meinung, dass die Voraussetzungen nicht gegeben waren. (...) Ich finde, die 50+1-Regel hat dem Fußball in Deutschland sehr gut getan. Eigentlich haben wir einen Sonderstatus in der Bundesliga und dementsprechend auch die Zuschauer. Man muss nicht immer alles so machen, wie andere es international machen.“ © imago/Eibner