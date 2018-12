Vom Bökelberg in den Blumenladen? Ein Ex-Spieler von Borussia Mönchengladbach hat sich nach dem Karriereende beruflich verändert und in Holland einen florierenden Blumenhandel eröffnet. Berthil ter Avest, von 2000 bis 2003 für die Gladbacher aktiv, arbeitet mit seinen 48 Jahren in einer ganz anderen Branche und verkauft jetzt Margeriten, Hortensien & Co. Was genau haben andere Gladbach-Stars nach ihrer Zeit bei der Borussia gemacht? Klickt Euch durch die Galerie!