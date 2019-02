6:3! Eispiraten Crimmitschau holen ersten Dreier gegen Deggendorf 

Im ersten Durchgang sahen die 1.972 Zuschauer im Kunsteisstadion Crimmitschau ein Spiel auf ein Tor. Immer wieder rannten die Eispiraten an, waren in Person von Patrick Pohl, Rob Flick oder Dominic Walsh zumeist aber nur zweiter Sieger gegen den stark parierenden Gäste-Torhüter Jason Bacashihua, oder verfehlten das Gehäuse nur knapp. Die Deggendorfer nutzten dagegen einen kapitalen Fehler der Westsachsen. André Schietzolds Pass wurde von René Röthke abgefangen und der langjährige DELRoutinier bezwang Sebastian Albrecht mit einem unhaltbaren Schuss in den Knick (4.).

Die Eispiraten steckten aber nicht zurück und konnten ihre spielerische Überlegenheit im Schlussdrittel endlich auch in Tore ummünzen. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn landete Patrick Pohls Schlagschuss in den Maschen des Gästetores – 3:3 (45.)! Patrick Pohl war es dann auch, der die Pleißestädter erstmals in Führung schoss. Im Powerplay verlud er Bacashihua und beförderte den Puck in den rechten Giebel (55.). Tobias Kircher machte nur kurze Zeit später den Sack zu! Zunächst scheiterte Körner an Bacashihua, Kircher verwandelte den Nachschuss zum 5:3 eiskalt (57.). Dominic Walsh gehörte dann der letzte Treffer der Partie. In Unterzahl nutzte er freistehend ein Zuspiel von Christian Hilbrich – 6:3 (58.)!