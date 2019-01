6. LVZ-Sportbuzzer-Cup: BSV Schönau holt sich die Hallenstadtmeisterschaft bei den E-Junioren 

Leipzig. Am Samstag fand der 6. LVZ-Sportbuzzer-Cup der E-Junioren (FairPlay-Liga) statt. Gespielt wurde im Fairplay-Modus, das bedeutet Schiedsrichter suchte man heute vergebens. Auf den drei Feldern in der frisch erneuerten Halle des Sächsischen Fußballverbandes zeigten sich die jungen Kicker dabei in großer Spiellaune. Für die Unterstützung auf den vollen Rängen waren schließlich die Familienangehörigen zuständig, wobei das Lager von Lok Engelsdorf samt Maskottchen „Benny“ besonders für Stimmung sorgte.

In drei Gruppen kämpften 18 Mannschaften um den Titel. Gespielt wurde jeweils in den drei Gruppen nach dem Prinzip „Jeder gegen Jeden“. Am Ende sicherte sich der BSV Schönau den Hallenstadtmeistertitel der E-Junioren. BSV-Trainer Martin Heiland nach der Pokalübergabe: „Was soll ich sagen, das sind alles großartige Jungs und Mädchen. Wir freuen uns natürlich über den Sieg, aber das sehen wir eher als zweitrangig an. Alle hatten Spaß und haben sich schön ausgepowert, was mir viel wichtiger ist.“

In den anderen Staffeln setzten sich Lok Engelsdorf und der SV Eintracht Wiederitzsch die Hallenkrone auf.