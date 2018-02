60 Zigaretten am Tag: RB Leipzig baut für Neapel-Coach extra Raucherkabine ins Stadion

Cesar Luis Menotti: Der Philosoph und große Denker unter den Trainern und Verfechter des schönen, des „linken“ Spiels, Weltmeistertrainer Argentiniens 1978. Der große Maradona war sein Ziehsohn, er nominierte den damals 17-jährigen nicht für den WM-Kader um ihn zu schützen. Zusammen Weltmeister wurden Beide dennoch: 1979 bei der Junioren-WM in Japan. Zur Legende wurde Menotti als er nach dem Gewinn des Titels dem argentinischen Diktator Videla den Handschlag verweigerte. © dpa

Klaus Toppmöller: Seine ersten großen Erfolge als Trainer hatte er beim VfL Bochum, die er 1997/98 in den UEFA Pokal führte und erst im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam ausschied. Mit Saarbrücken stieg er in die zweite Bundesliga auf, was ihn in den Fokus von Bayer Leverkusen rückte. Im Jahr 2002 war er für die zugleich erfolgreichste aber auch wohl bitterste Saison verantwortlich: in Unterhaching wurde die Meisterschaft verspielt, das Pokalfinale wurde gegen Schalke 04 mit 2:4 verloren und im Finale der Champions League musste man sich nach einem Jahrhundert-Tor von Zinedine Zidane Real Madrid mit 1:2 geschlagen geben. Ab 2006 trainierte er mit seinem Co Ralf Minge das Nationalteam Georgiens. © dpa

Dragoslav Stepanovic: Der Spruch „Lebbe geht weider“ war sein Markenzeichen. Als Trainer der Frankfurter Eintracht führte er die Hessen 1991/92 an die Tabellenspitze der Bundesliga, unterlag jedoch in einem hochdramatischen Saisonfinale Hansa Rostock und verpasste so den Titel. In der Messestadt ist er kein Unbekannter: 1999 übernahm er den VfB leipzig – mit mäßigem Erfolg. Nach wenigen Monaten wurde er wieder entlassen. © Klaus-Dieter Gloger

Klaus Augenthaler: Er war der Libero der deutschen Nationalmannschaft beim WM-Titel 1990 in Italien, und trat nach dem Finalsieg gegen Argentinien zurück. Seine Trainerkarriere begann der 60-Jährige in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern. Nach Stationen in Graz und Nürnberg wechselte er 2003 nach Leverkusen. Er rettete den Werksklub vor dem Abstieg und erreichte in der kommenden Spielzeit die Champions League. © dpa

Werner Lorant: Legendärer Trainer bei 1860 München, führte die Weiß-Blauen vom Amateurbereich in die Bundesliga, qualifizierte sich sogar im Jahr 2000 für den UEFA Cup. Trug seinen Spitznamen „Beinhart“ nicht zu unrecht. Weitere Stationen als Trainer waren Fenerbahce Istanbul, HAPOEL Nikosia, die SpVgg Unterhaching. In den letzten Jahren wurde es ruhig um Ihn, oft sprang er als „Feuerwehrmann“ bei unterklassigen Vereinen ein – mit mäßigem Erfolg. © dpa

Leo Beenhakker: Holländischer Feingeist und Weltenbummler, war schon auf allen Kontinenten zu Hause. Er führte Trinidad und Tobago sensationell zur WM 2006. Als Vereinstrainer wurde er mit Ajax Amsterdam und Real Madrid Meister und Pokalsieger. Weitere Stationen seiner langen Kariere waren Mexiko, Saudi Arabien, Ungarn und zuletzt Trinidad und Tobago – als Sportdirektor des Nationalteams. © dpa

Slaven Bilic: Er wurde als Spieler zur nationalen Legende als er sensationell mit Größen wie Davor Suker, Robert Prosinecki, Zvonimir Boban und Co in Frankreich 1998 WM-Dritter wurde. Spielte u.a. beim Karlsruher SC, Westham United und beim FC Everton. Von 2006-12 war er Nationaltrainer seines Heimatlandes, dann folgten Stationen in Russland und der Türkei. 2015 kehrt er zu Westham United zurück – seiner Alten Liebe. In seiner Premierensaison führte er die „Hammers“ bis in die Europa League. © dpa

Dino Zoff: „Dino Nazionale”, italienische Nationaltorhüter, feierte mit 40 Jahren 1982 den Weltmeistertitel – 3:1-Finalsieg über Deutschland. Als Torwart der "alten Dame" Juventus Turin erwies sich Zoff als sicherer Rückhalt und darüber hinaus als eifriger Titelsammler. Er konnte sechsmal den Scudetto und zweimal die Coppa Italia gewinnen. Auf internationaler Ebene gewann er 1977 den UEFA-Pokal. Sein größter Erfolg als Trainer gelang Zoff im Jahr 2000 als er mit seiner geliebten Squadra Azzurra ins Finale der Europameisterschaft einzog. Dort unterlag man jedoch Frankreich durch das Golden Goal von David Trezeguet. © dpa

Hector Cuper: Seine erfolgreichste Zeit hatte der 62-jährige Argentinier aus Lanus bei RCD Mallorca und dem FC Valencia. Mit beiden Vereinen holte den spanischen Supercup. Bitter fällt seine Bilanz mit dem FC Valencia in Finalspielen der Champions League aus: 2000 unterlag er Real Madrid mit 0:3, im Jahr darauf dem FC Bayern München mit 5:6 nach Elfmeterschießen. Wer erinnert sich nicht daran wie Valencias Torhüter Santiago Canizares wie ein Häufchen Elend am Torpfosten kauerte und bitterlich weinte! An diese erfolgreiche Zeiten konnte er bei seinen weiteren Stationen Betis Sevilla, FC Parma und AC Mailand nicht mehr anknüpfen. © dpa

Marcello Lippi: Unter seiner Ägide hatte die "Alte Dame" Juventus Turin in den 90er Jahren ihre erfolgreichste Zeit. Spieler wie Alessandro del Piero, die "Weiße Feder" Fabrizio Ravenelli oder der spätere Chelsea-Coach Gianluca Vialli prägten das Team und garantieren Erfolge am Fliesband: mehrere Scudetto und nationale Pokale, der Champions League Titel 1996, der Weltpokalsieg 1997 brachten dem ehemaligen Profi von Sampdoria Genau internationale Anerkennung. Nach einem kurzen Gastspiel bei Inter Mailand kehrte er zu "Juve" zurück und knüpfte an alte Erfolge an. Auch als Nationaltrainer war er erfolgreich: 2006 führte er die "Squadra Azzurra" in Deutschland zum Weltmeistertitel. © dpa

Ricardo La Volpe: Von den deutschen Medien wegen seines extensiven Zigarettenkonsums scherzhaft „El Fluppo“ genannt. Von 2002 bis 2006 war er Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft und führte sie zur WM 2006 in Deutschland. Dort schied er allerdings im Achtelfinale gegen sein Heimatland Argentinien aus. © dpa

Johann Cruyff: Genialer Mittelfeldstratege der 70er Jahre im Trikot von Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona und der holländischen „Elftal“. Dreh- und Angelpunkt des „totalen Fußballs“. Als Trainer prägte er nachhaltig den Spielstil der Katalanen, reformierte die Jugendakademie „La Masia“ und das Scouting-System. Feierte mit dem FC Barcelona große Erfolge: 4 mal in Folge Meister, Europapokalsieger 1989 und 1992. Schon als Jugendlicher soll der begnadete Spielmacher Kettenraucher gewesen sein, Herzinfarkt und Byepass-OP folgten. Cruyff stellte das Rauchen ein und egagierte sich für Anti-Raucher-Kampagnen. Im Jahr 2016 unterlag der wohl beste holländische Fussballer aller Zeiten einem Lungenkrebsleiden. © dpa

Fernando Santos: Der 63-jährige ist in seiner Heimat Portugal längst zum "Nationalheiligtum" aufgestiegen. Als Trainer der Nationalmannschaft holte Santos 2016 den Europameistertitel und sorgte so für kollektiven Jubel. Zuvor war er Vereinstrainer bei PAOK Saloniki und griechischer Nationaltrainer. Die Hellenen führte er zur Weltmeisterschaft 2014 nach Brasilien, schied dort aber in der KO-Phase gegen Costa Rica nach Elfmeterschießen aus. © dpa

Ernst Happel: Wegen seiner eigenwilligen oft ruppigen Art als der „Grantler“ bezeichnet. Er unterlag mit den Niederlanden im WM-Finale 1978 Menottis Argentiniern mit 1:3. Feierte danach beim Hamburger SV große Erfolge, holte zwei Meistertitel, DFB-Pokal und den Europapokal 1983 (1:0-Finalerfolg gegen Juventus Turin) an die Elbe. © dpa

Carlo Ancelotti: Der „Mister“ war schon als Spieler des AS Rom und des AC Mailands sehr erfolgreich: zahlreiche Meisterschaften, Landespokale und Europacup-Titel schmücken seine Vita. Auch als Trainer war und ist ihm eine große Karriere beschieden: Champions League-Titel mit dem AC Mailand 2003, zahlreiche nationale Titel u.a. mit Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid. Seine größte Niederlage dürfte das Champions League Finale 2004 sein, als „sein“ AC Mailand eine 3:0-Halbzeitführung gegen den FC Liverpool verspielte und nach Elfmeter-Schießen unterlag. © dpa