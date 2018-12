65 Millionen Euro: RB Leipzigs Timo Werner so wertvoll wie noch nie

Den an der Summe gemessen größten Sprung im Kader der Leipzig machte Ibrahima Konaté . Der Marktwert des Defensivtalents wurde auf 18 Millionen Euro festgesetzt. Das sind sechs Millionen Euro und damit 50 Prozent mehr als zuvor. Überhaupt steht RB verglichen mit anderen Teams gut da. Zwar führte das schwache Auftreten in der Europa League bei zahlreichen Akteuren zur Stagnation. Allerdings ist RB Leipzig der einzige Bundesligaclub, bei dem kein einziger Spieler eine Abwertung kassiert hat .

Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass eine Liga zweimal im Jahr einem kompletten Marktwert-Update unterzogen werden soll. Einmal in den Sommermonaten, einmal in der Winterpause. Dazwischen (Herbst- bzw. Frühjahrsmonate) werden nur vereinzelte Marktwertänderungen bei außergewöhnlich formstarken/-schwachen Spielern durchgeführt.