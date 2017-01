73 Teams, 730 Nachwuchskicker, zwei tolle Tage

Beim LVZ-Sportbuzzer-Cup suchen Leipzigs B-, C-, D- und E-Junioren am Wochenende ihre Hallenmeister.

Zwölf Turniere, 73 Mannschaften, rund 730 Nachwuchskicker – das ist der LVZ-Sportbuzzer-Cup 2016/17. Die offizielle Hallenmeisterschaft des Fußballverbandes der Stadt Leipzig für die B- bis E-Junioren (FVSL) gehört in jeder Saison zu den Höhepunkten des Budenzaubers in der Messestadt. Nachdem die Verantwortlichen im vergangenen Jahr aufgrund terminlicher Schwierigkeiten für einen Tag in die Soccerworld ausweichen mussten, steigen nun alle Partien wieder am selben Ort, der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes in Abtnaundorf.

Etwa zehn Ehrenamtliche je Altersklasse sichern die Turnierorganisation ab, von den Schiedsrichtern über das Wettkampfgericht bis zum sprichwörtlichen „Mädchen für alles“. FVSL-Jugendausschusschef Oliver Gebhardt freut sich auch deshalb, dass der Cup in diesem Jahr wieder an einem Ort stattfinden kann. „Dass wir 2016 ausgewichen sind, hat den Aufwand für uns natürlich noch einmal deutlich erhöht. Wir sind sehr froh, dass wir nun wieder komplett hier in der Sportschule spielen können.“

Doch in die Freude mischt sich auch ein wenig Wehmut, denn es wird der letzte Sportbuzzer-Cup auf dem bisherigen Geläuf sein. Der Sächsische Fußballverband baut um. In der bis dato größten deutschen Kunstrasenhalle wird Linoleum verlegt. 3,5 Millionen Euro wird der Umbau kosten, 2,4 Millionen Euro steuert der Freistaat Sachsen bei. Im April soll es losgehen, ab November wieder der Ball rollen. Die Maßnahme hat auch Folgen für den FVSL. „Ab der kommenden Saison werden wir statt Hallenfußball Futsal spielen“, so Gebhardt.

Der LVZ-Sportbuzzer tritt in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge als stolzer Partner des FVSL auf. Unter www.sportbuzzer.de/leipzig finden Interessierte ständig aktualisiert die Ergebnisse und Tabellenstände. Auf der Themenseite zum Cup gibt es neben den Live-Ergebnissen auch permanent aktualisierte Fotogalerien zu allen Altersklassen, Bilder aller Sieger und wie in den Vorjahren auch Fotos aller teilnehmenden Mannschaften. Letztere können ebenfalls als Papier-Abzüge zur persönlichen Verwendung bestellt werden

