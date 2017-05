900 Euro für 90 Minuten: Online-Handel vor RB Leipzig gegen Bayern boomt

Beim Online-Marktplatz eBay steigern sich die Gebote beispielsweise aktuell wieder in diversen RB-Auktionen nach oben. Für zwei Karten im Gästeblock wurden zuletzt bis zu 800 Euro gezahlt. Andere Portale wie Seatwave, Sportevent365 oder Ticketbis bieten Direktkaufoption – wenn man denn schlappe 900 Euro übrig hat. Auch beim umstrittenen Resale-Portal Viagogo kann man sich theoretisch wieder in die Schlange einreihen und wird dann nach Minuten des Verweilens ebenso aufgefordert, tief ins Portemonnaie zu greifen.

Abgesehen davon, dass 900 Euro für 90 Minuten Fußball nicht mal bei einem WM-Finale im Alfred-Kunze-Sportpark gerechtfertigt wären, bewegt man sich beim Fußball-Ticket-Kauf auf eBay zwar nicht in der Illegalität, muss aber unter Umständen mit Post vom Anwalt rechnen. Denn die Verantwortlichen bei RB sehen den Wiederverkauf über diese Portale als nicht rechtens an, weil in den Geschäftsbedingungen festgelegt sei, dass dieser nicht gewinnbringend sein darf. Nach einem spektakulären Fall im Februar, als RB-Verantwortliche einem Verkäufer im Hotelzimmer auflauerten, sind auch vor dem Bayern-Spiel wieder Abmahnanwälte in der Spur, hieß es am Dienstag vom Cottaweg. So habe sich die Zahl der Angebote auch bereits deutlich verringern lassen. Ganz aus der Welt schaffen ließen sich die Online-Weiterverkäufe allerdings nicht.