96-Chef Martin Kind bestätigt: „Mainz kein Endspiel“ für Trainer André Breitenreiter

Nach der desaströsen Leistung beim 0:2 zuletzt im Heimspiel gegen Hertha BSC geriet 96-Trainer André Breitenreiter stark in die Kritik. Clubchef Martin Kind sagte aber jetzt dem SPORTBUZZER: „Das Spiel am Sonntag in Mainz ist kein Endspiel für Breitenreiter.“ Wie lange der Coach allerdings noch Kredit hat, sagte Kind nicht.

"Dazu gehört mehr als nur der Trainer"

Trotzdem, Kind will vielmehr in Gesprächen mit Manager Horst Heldt und Breitenreiter „das Ganze diskutieren, dazu gehört mehr als nur der Trainer“. Zum Beispiel auch die Kaderplanung. „Wenn man die Zusammenstellung der Mannschaft sieht, wäre es für jeden anderen Trainer auch nicht ganz stressfrei.“