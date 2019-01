Hannover 96: Chaosflug ins Trainingslager nach Marbella

Von Anfang an läuft es nicht wirklich, zwischendurch sieht’s vielleicht mal so aus, als würde man das Ziel nicht erreichen - und am Ende wird alles gut! 😉 #H96 ist in #Marbella angekommen! Spätestens ab jetzt: #Vamos96! 💪 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/YAI8jPQvjW