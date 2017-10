96-Fans schweigen acht weitere Wochen 

Es bleibt wie es ist, zumindest für die nächsten acht Wochen. Das beschlossen am Freitag rund 300 96-Fans im voll besetzten Musikclub Béi Chéz Heinz am Fössebad. Sie werden ihren Stimmungsboykott fortsetzen, die Mannschaft auch in den nächsten Spielen, also auch heute gegen Eintracht Frankfurt, nicht anfeuern. Sie einigten sich auch darauf, während der Begegnungen keine Schmäh-Gesänge gegen Clubchef Martin Kind anzustimmen. Die Banner gegen Kind werden sie aber weiterhin zeigen.