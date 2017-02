96-Fans zünden Pyro in der Pokal-Choreografie

Es war eine beeindruckende Choreografie, die sich die Fans von Hannover 96 für das Warm-Up vor dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt ausgedacht haben. Die Nordkurve komplett in schwarz-weiß-grün, ein Transparent mit "Fünfundzwanzig Jahre Pokalsieger. Berlin, Berlin - wir kommen wieder". Und als Blickfang: ein Stoff-Pokal fast über die komplette Tribünenhöhe.

Doch dann das, was den Verein wieder Geld kosten wird: Fans auf dem Oberrang zünden Pyrotechnik rund um den Stoff-Pokal. Das sieht effektvoll aus, ist aber auch gefährlich - und verboten. Schade, das hätte diese Aktion wirklich nicht gebraucht.

Wie früher. Pyro in Minute 25 pic.twitter.com/GtGjH8hxGH

Die Polizei bittet via Twitter um Mithilfe:

Pyros in der Nordkurve gezündet. Hinweise von echten Fans zu den Straftätern oder Videos bitte an: skb@pd-h.polizei.niedersachsen.de #h96sge

