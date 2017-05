Heimspielatmosphäre für 96 im Hardtwaldstadion – Sandhausen schließt Online-Ticketverkauf

Die Spannung steigt: Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga fällt ein Großteil der Entscheidungen wohl erst am letzten Spieltag. Je nachdem, wie die Partien in der vorletzten Runde ausgehen, könnte sich erst am 34. Spieltag entscheiden, wer den Aufstieg verpasst, wer in die Relegation muss und wer den direkten Einzug ins Oberhaus feiern kann.