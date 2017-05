96 in Heidenheim: Per Charterflug zum ersten Auswärts-Dreier unter Breitenreiter?

Noch kann der 96-Chef gut schlafen, aber angespannt ist Martin Kind genauso wie viele Fans. „Alle wissen, wie wichtig diese drei Spiele sind“, sagt der 73-Jährige. Die kribblige Endphase der Saison mit dem Vierkampf um den Aufstieg be­ginnt mit dem 96-Spiel in Heidenheim. „Wir können vorlegen und die anderen unter Druck setzen“, wünscht sich 96-Manager Horst Heldt. Zu wenig wäre wohl ein Unentschieden wie in den letzten drei Auswärtsspielen auf St. Pauli, in Würzburg (beide 0:0) und in Aue (2:2). „Endlich mal auswärts siegen“ hat sich André Breitenreiter auch vorgenommen. Der letzte 96-Auswärtserfolg datiert auf den 19. Februar (2:1 in Dresden), allerdings noch unter Trainer Daniel Stendel.