96 ist nur im Teamgeist top – reicht das zum Aufstieg?

Der 96-Trainer hatte eindeutig keine Lust auf Kritik. Hauptsache gewonnen, Mund abputzen, weitermachen. „Es gibt immer ein Haar in der Suppe“, sagte Stendel, „ich suche keins.“ Dabei könnte auch ein 96-Trainer beim Dusel-Grusel-2:1 in etwa so viele Haare in der Suppe finden, wie sie bei Bochums Trainer Gertjan Verbeek querstehen. Das Spiel gegen den VfL war haarig, der Erfolg glücklich. Die Ergebnisse stimmen, die Leistung nicht „Zu unserer Verteidigung“ führte Martin Harnik an, „dass wir vier anstrengende Pflichtspiele und dazwischen einige Trainingseinheiten“ hatten. „Aber“, so Harnik, „wir wissen schon, dass wir spielerisch was drauflegen müssen.“ (Mehr im Interview mit Martin Harnik)

Die 96-Einzelkritik für das Bochum-Spiel von Dirk Tietenberg Tschauner: Note 4. Diesmal beim Eins-gegen-Eins gegen Wurtz der Verlierer beim 0:1. Muss nichts richtig halten, bekommt von den Bochumern nur Lattenschüsse aufs Tor. Schwacher Abwurf in der Nachspielzeit. © Imago/Rust Prib: Note 4. Hat wie Sorg defensive Probleme, weil Gündüz viel Alarm macht. Die Standards sind okay. Guter Schuss nach einer Stunde, der hätte fast gepasst. Holt den Elfer zum 2:1 raus. © Imago/Nordphoto (Archiv) Sane: Note 4. Hebt vor dem 0:1 das Abseits auf. Hat Glück, dass es nach seinem Handspiel im Strafraum keinen Elfmeter gibt. Hat Probleme mit Mlapa und schon bessere Spiele für 96 gemacht. © Imago/Sielski (Archiv) Anton: Note 4. Offensichtlich nicht 100-prozentig in Form nach den muskulären Problemen – als hätte er die Handbremse angezogen. Erst nach dem Seitenwechsel war seine Blockade gelöst. © Imago/Kaletta (Archiv) Sorg: Note 5. Bochum sucht die Schwächen bei 96 über außen und findet sie vor der Pause auf beiden Seiten. Hat Mühe mit Quaschner, der oft Foul fordert. Steigert sich etwas nach der Pause. © Imago/Rust Bakalorz: Note 2. Vorne, hinten, überall. Erobert viele Bälle, hilft hinten rechts, wenn’s brennt. Ein 60-Meter-Sprint, scheitert knapp mit seinem Schuss. Leitet mit Flachpässen gute Szenen ein. Sein Motor läuft wieder. © Imago/Hübner (Archiv) Schmiedebach: Note 4. Im Vergleich zu Bakalorz im Mittelfeld eher unauffällig. Eine Vorlage für Harnik bei der ersten 96-Chance. Sucht aber zu früh den entscheidenden Pass, meistens hoch, meistens ungenau. © dpa/Steffen Klaus: Note 4. Versucht viel, hat aber erst in der Schlussphase gute Torszenen. Kann zwei Chancen nicht nutzen. Schwache Standards. Verheddert sich vor der Pause in der Bochumer Viererkette. © dpa/Steffen Sarenren Bazee: Note 3. Stotterstart der 96-Rakete. Wechselt dann die Seite. Links gefährlicher, hängt drei Bochumer ab vor dem Pass für Harniks 1:1. Mit Links – starke Aktion. Holt den zweiten Elfmeter raus. © Lobback Sobiech: Note 5. Reibt sich in der Spitze auf und hat dadurch selbst keine Szenen. Bekommt allerdings auch wenig in die Spitze geliefert. Hat als Startelf-Stürmer nicht überzeugt. © Imago/Kaletta (Archiv) Harnik: Note 2. Noah-Vorlage mit links, Harnik-Treffer mit links. Mit dem 1:1 biegt er noch eine krumme erste Halbzeit hin. Erster Elfer drin, zweiter klar vorbei – eigentlich egal, wenn es zum Sieg reicht. © Lobback Füllkrug: Noch ein Stürmer bei 2:1-Führung? Füllkrug kommt für Harnik, ordnet sich gleich hinten ein, weil 96 den Vorsprung hart verteidigen muss. Kann sich in den letzten Minuten nicht zeigen. © Imago/Kaletta Karaman: Kommt kurz vor Schluss für Sarenren-Bazee. Läuft dem Ball aber hauptsächlich hinterher. Bitter für den besten 96-Scorer, dass er nicht in der Startelf stand. Neue Chance in Dresden. © Imago/Nordphoto (Archiv)

96 spielt schwach, überzeugt nicht – aber die Ergebnisse stimmen. „Die drei Punkte waren wichtig“, meinte Stendel. „Man merkt, dass man sich absetzen kann, wenn man konstant punktet. Das haben wir geschafft.“ Zwischen Leistung und Tabellenplatz klafft jedoch eine Lücke, die so breit wie der Maschsee lang ist. Entsprechend sind die Reaktionen vieler Fans.

Wenig Grund zur Freude über diesen Heimsieg. Das war großer Mist heute. Und entweder man ändert schnell etwas oder nix is mit Aufstieg. #h96 — Lennart Wermke (@reussierer) February 13, 2017

Wahrscheinlich habe ich das Spielsystem von#Stendel nur noch nicht begriffen!



Da habe ich promintente Mitstreiter: kompletter Kader #H96 — 96inside (@96inside) February 13, 2017

Lügt die Tabelle also diesmal? Eher nicht. Es ist halt die fiese zweite Liga, in der viel gegrätscht und gerannt wird – in der es keine konstant und stabil spielenden Mannschaften gibt. „Stuttgart hat jetzt dreimal gewonnen, dabei ein überzeugendes Spiel gemacht“, erläutert Stendel. „Ich sehe keine Mannschaft, die einfach so gewinnt.“ Hohe Kosten Die Schwäche der anderen ist die Stärke von 96. Der Schluss daraus: Noch nie war es so leicht aufzusteigen. Die Aufstiegs-Konkurrenz ist überschaubar. Die Rückkehr in die Bundesliga darf 96 bei diesen Konkurrenten nicht vermasseln.

96 müsste nur mal das Potenzial, was in der Mannschaft vermutet wird, auf den Platz bringen. „Hannover hat zweimal so viele Möglichkeiten wie wir“, hat Verbeek vor dem Spiel gesagt. „Mal sehen, ob sie auch zweimal so gut spielen.“ 96 hat dann nicht besser gespielt als Bochum, trotz doppelt so hoher Ausgaben für die Mannschaft. Dass sich diese 24 Millionen Euro vom Personaletat nicht auf dem Platz zeigen, ärgert 96-Chef Martin Kind schon länger. In der Mannschaft stimmt es - aber reicht das? 96 rumpelt sich durch die Spiele. Um überzeugende Auftritte an der Hand abzuzählen, braucht man maximal drei Finger. 96 kann aber mit einem Pfund wuchern: In der Mannschaft stimmt es, der Teamgeist ist besser denn je. Wille, Leidenschaft, Einsatz, Moral – alles da.

Die Bilder vom Spiel. Edgar Prib schreit seine Freude über Harniks Treffer heraus. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Edgar Prib (oben) und Selim Gündüz im Kopfballduell. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Noah Joel Sarenren Bazee kommt zu Fall. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Edgar Prib spielt am Boden weiter. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Artur Sobiech am Ball. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Martin Harnik kommt kurz vor Halbzeitpfiff frei zum Schuss. Diese Chance lässt er sich nicht nehmen. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Martin Harnik bejubelt seinen Treffer zum 1:1-Ausgleich. © dpa Noah Joel Sarenren Bazee im Kopfballduell. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Hannovers Marvin Bakalorz (Mitte) Felix Klaus und Bochums Selim Gündüz (links) kämpfen um den Ball. © dpa Edgar Prib kommt im Zweikampf zu Fall. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Hannovers Felix Klaus (rechts) und Bochums Jan Gyamerah kämpfen um den Ball. © dpa Martin Harnik bejubelt seinen verwandelten Elfmeter zum 2:1. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Bochums Johannes Wurtz bejubelt sein Tor zum 0:1. © dpa Hannovers Felix Klaus (links) und Bochums Jan Gyamerah kämpfen um den Ball. © dpa Die Bochumer Gästefans im Niedersachsenstadion dürfen als erste jubeln. © dpa Martin Harnik (rechts) und Artur Sobiech jubeln zusammen. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Martin Harnik vor dem Bochumer Tor. © Maike Lobback (Team zur Nieden)

Wenn das reicht, um aufzusteigen, können sich alle freuen. Es wird aber nicht reichen, um in der Bundesliga zu bestehen. Für die nächste Saison besteht erhöhter Planungsdruck. Nicht nur auf den Außenverteidiger-Positionen gibt es Bedarf. Vielsagend nichtssagend antwortete Stendel auf die Frage, ob er sich bei den Außenverteidigern eine so hohe Konkurrenzsituation wie in der Offensive wünschen würde. „Dazu sage ich nichts.“ Ist auch besser so, er müsste sonst Haare aus der Sieg-Suppe fischen.

