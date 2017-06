96-Kaderplanung geht weiter: Julian Korb steht auf der Liste

Und weiter geht es mit den 96-Transfers – der Umbau der Mannschaft geht in hohem Tempo vorwärts. Der nächste Spieler, der in Hannover unterschreibt, könnte Julian Korb sein. „Er steht bei uns auf der Liste“, bestätigt Clubchef Martin Kind. Der Rechtsverteidiger hat für Gladbach in der Rückrunde nur 25 Minuten gespielt, bei zwei Kurzeinsätzen. Im letzten Saisonspiel durfte er beim 2:2 gegen Darmstadt noch mal für 16 Minuten auf den Platz.