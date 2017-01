96-Keeper Tschauner: "Ich denke, ich habe das ordentlich gemacht"

Solche Szenen mag Philipp Tschauner. Eine Parade wie gestern im Training gegen Niclas Füllkrug pusht den 96-Torwart. Er erinnert sich an das erste Saisonspiel in Kaiserslautern am 5. August, sein erstes Ligaspiel im 96-Tor – da rettete er in der 6. Minute spektakulär gegen den Kaiserslauterer Marcel Gaus. „Es tat gut, mit der ersten Parade den Rückstand verhindert zu haben“, erzählt Tschauner. „Ich denke, ich habe das in der Hinrunde ordentlich gemacht.“

In die Rückrunde, wieder mit dem Start gegen Kaiserslautern am 30. Januar, geht Tschauner als klare Nummer eins ins Spiel. Ob er es nach dem möglichen Wiederaufstieg bleibt, ist noch nicht klar. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft zum Saisonende aus.

Tschauner: "Hannover tut uns gut"

„Das ist ganz große Zukunftsmusik“, sagt Tschauner. Der Familienvater sitzt dabei entspannt in der Sonne auf der Terrasse des Mannschaftshotels. „Es ist immer gut, wenn du früh weißt, was los ist“, sagt er. „Ich habe die Einstellung, alles zu geben für den Club, für den ich spiele.“ Der 31-Jährige ergänzt aber: „Hannover tut uns gut.“ Sein Sohn kommt im Sommer aus der Kita in den Kindergarten. „Er hat auch schon einen Platz“, sagt Tschauner.