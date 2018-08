96-Manager Heldt: "Hätten eine einfache Aufgabe im DFB-Pokal verdient"

Auch Hannover 96 fiebert der Auslosung am Sonntag zur zweiten Runde im DFB-Pokal entgegen. Manager Horst Heldt hofft "mal nicht, dass wir es wieder mit einem Bundesligisten zu tun haben".

Heldt wünscht sich nach dem Erstrundensieg beim Drittligisten Karlsruhe ein einfaches Los. In der vergangenen Saison war 96 in der zweiten Runde an Wolfsburg gescheitert. "Ich hoffe mal nicht, dass wir es wieder mit einem Bundesligisten zu tun haben werden", sagte Heldt.