96-Manager Heldt über Salif Sané: "Er möchte nicht weg, wir wollen ihn nicht abgeben"

Ja. Das ist aber nicht immer hilfreich in meinem Job. Es ist gut, um Dinge aufzusagen. Eine Feier mit fast 50 000 Menschen vor dem Rathaus in Hannover, als wir den Aufstieg geschafft hatten, oder das entscheidende Spiel in Sandhausen. Wenn man das nicht aufsaugt, wäre das schade. Das sind so tolle Momente, und es ist schön, ein Teil davon zu sein. Fußball muss emotional sein.

„An blau-weiß natürlich (lacht). Im Ernst: An eine sehr ereignisreiche Zeit in meinem Leben. Das waren sehr intensive Jahre. Rückblickend eine schöne, tolle Zeit.

Herr Heldt, an was denken Sie als erstes, wenn Sie an Schalke 04 denken?

Der Trainer zeigt es vor: Für André Breitenreiter und Hannover 96 geht es in der kommenden Saison wieder in die Bundesliga.

Verbindlichkeiten (lacht). Zu meiner Zeit, als ich auf Schalke anfing, hatte der Club so viele Schulden, wie sie 96 niemals haben wird. Das Ziel war damals, das zurückzuführen, das ist uns zum großen Teil gelungen. In meiner Zeit haben wir die Finanzverbindlichkeiten um 100 Millionen Euro zurückgeführt. Am Ende steht jeder Verein für sich. Vergleiche sind da nicht richtig, man kann sich etwas von anderen Vereinen abschauen, ohne seine eigene Identität zu verlieren. Es sind beide Traditionsvereine, aber ist eine andere Region, ein anderer Standort, an dem Fußball jeweils gelebt und geliebt wird.

Was hat Schalke was Hannover 96 nicht hat?

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04.

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte.

Martin Kind hat weitere Neuzugänge in diesem Winter ausgeschlossen. Bleibt Josip Elez also der einzige 96-Transfer?

In diesen Phasen einer Transferperiode kann man nichts vollkommen ausschließen. Sie ist rum, wenn der 31. Januar vorbei ist. Es sind noch zwei Spiele bis Ende Januar, wer weiß, was bis dahin passiert. Bewegung kann es immer geben. In die eine oder andere Richtung. Wenn wir ein Angebot über 50 Millionen Euro für Salif Sané bekommen würden - was wir nicht haben -, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Am Ende ist entscheidend, dass man auf alles vorbereitet ist, für jede Position in der Mannschaft.

Dem Vernehmen nach haben zuletzt englische Clubs Interesse an Sané gezeigt.

Es gehören immer drei Dinge dazu: Der Spieler müsste den Verein verlassen wollen, das will er nicht. Es müsste eine offizielle Anfrage eines Vereins geben, die gibt es nicht. Und das Dritte ist die Frage, ob wir den Spieler überhaupt abgeben wollen. Wenn der Spieler weggehen wollen würde und wir ihn auf den Markt werfen würden, hätten wir sicherlich ziemlich schnell ein Angebot. Fakt ist, und nur daran können wir uns orientieren: Der Spieler möchte nicht weg, wir wollen ihn nicht abgeben und es gibt auch kein offizielles Angebot.

Pierre-Emerick Aubameyang provoziert in Dortmund gerade seinen Abgang. Wie froh sind Sie, dass Sané kein Aubameyang ist?

Das ist schwierig für mich zu beurteilen, weil ich auch nur Dinge lese, höre und es von außen betrachten kann. Es ist nicht in Ordnung, wenn man nur seine Leistung der letzten Wochen betrachtet, das wird ihm nicht gerecht. Er hat in vielen Jahren sehr gute Leistungen mit vielen Toren abgeliefert. Es können aber am Ende nur die Verantwortlichen von Borussia Dortmund entscheiden, was richtig und was falsch ist.

Wie erleben Sie Salif Sané in der Mannschaft?

Ich erlebe ihn als sehr konzentrierten, zielorientierten Profi. Auf der anderen Seite bewahrt er – und das ist wichtig für ihn, aber auch für uns – seine Lockerheit und seine Mentalität. Ich habe neulich einen neuen Tanz kennengelernt von ihm. Salif hat mit seiner Musik im Ohr in der Kabine rhythmische Bewegungen gemacht, die ich auch in jungen Jahren nicht so hinbekommen hätte (lacht). Diese Lockerheit braucht er. Salif ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Er weiß, was Mannschaftssport beinhaltet.