Heldt wettert gegen 50+1-Reformgegner: "Sollten künftig einfach die Klappe halten"

Klaus Filbry, Mitglied des Präsidiums: Absolvierte in den USA und Großbritannien ein Betriebswirtschaftslehre-Studium. Filbry arbeitete 15 Jahre in der Geschäftsführung von Adidas, seit 2012 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen. Vor einem Jahr sagte Filbry beim Gipfeltreffen der Sport- und Werbeindustrie in Düsseldorf: „Die 50-plus-1-Regel wird in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen.“ © dpa