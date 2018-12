96-Manager Horst Heldt im Doppelpass: "Brauchen Lippenbekenntnisse auf dem Platz"

Nach der heiklen Heimniederlage von Hannover 96 gegen Hertha BSC war Manager Horst Heldt zu Gast in der Sport1-Talkshow Doppelpass. Dort versicherte er, dass Trainer André Breitenreiter beim Auswärtsspiel in Mainz noch an der Seitenlinie stehen wird – doch bis dahin an Lösungen arbeiten muss. Auch die Spieler nahm er in die Pflicht: Sie sollen sich auf dem Platz hinter den Trainer stellen.