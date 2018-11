96-Manager Horst Heldt: "Wir haben nicht alle auf dem Leistungsstand, wie wir sie bräuchten!"

Wir haben selten so gut angefangen. Wenn ich das gesamt Spiel sehe, muss man am Ende sagen, dass wir wir unsere Ausfälle nicht haben kompensieren können. Jedes Tor, das wir bekommen haben, kann man und muss man anders verteidigen. So gehst du dann hier mit vier Gegentoren unter.

Schneller Jubel: Bobby Wood (Zweiter von rechts) bringt Hannover 96 bereits in der 1. Minute in Führung. © Maruis Beckerdpa

Warum wurde er nicht ausgewechselt?

Er hat gesagt, er will es probieren. Es fand ein Austausch statt und er war wieder normal und Herr seiner Sinne. Es war dann aber wichtig und richtig, dass er sich auf dem Platz dann hingesetzt. Dass der andere Spieler beklatscht wird und unser Spieler wird ausgepfiffen, das finde ich aber schon bemerkenswert.

Fehlte ohne Sarenren Bazee dann der Zug nach vorne?

Er hat das gut gemacht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er auch gepumpt hat. Wie soll er auch voll auf körperlicher Höhe sein? Das ist nicht anders bei Linton Maina oder Niclas Füllkrug. Alle hatten in den letzten Wochen zu wenig Einsätze, dazu hatten wir die Ausfälle. Das ist in so einer Situation gegen so einen Gegner für uns nicht zu kompensieren.