96-Manager Horst Heldt: "Noah wird auf keinen Fall verkauft"

Horst Heldt will bei Hannover 96 verstärkt die Förderung junger Talente in den Fokus rücken. "Jugendarbeit ist für 96 elementar", sagte der neue Sportdirektor im Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse (Donnerstagsausgabe). Der 47-Jährige weiter: "Es ist wirtschaftlich wichtig, um Talente auszubilden und für möglichst viel Geld zu verkaufen. Das muss ein 96-Weg sein." Allerdings solle der Klub "kein Selbstbedienungsladen" werden: "Ich will, dass 96 Talente herausbringt, die sich hier entfalten und in der ersten Mannschaft spielen."