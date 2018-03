96-Manager Horst Heldt: Neue Podiumsdiskussion mit Fans auf einem guten Weg

Oben voll - unten leer - dazwischen die Trommler. Direkt unter dem früheren Block H31, in dem die treuen 96-Anhänger vor dem Stadionumbau standen, herrschte nicht selten gähnende Leere. Dieses Foto stammt vom 1. Oktober 2000 aus der Partie in der 2. Bundesliga gegen den SSV Reutlingen. Oft öffneten die Ordner damals kurz vor Spielende das Tor neben dem Fanblock, um die Zuschauer zum Jubeln und Abklatschen der Spieler in den Unterrang zu lassen. Damals eine Tradition - heutzutage undenkbar. © imago/pmk