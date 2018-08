96-Meinung: Breitenreiters Vertragsverlängerung ein gutes Zeichen

Kein Ja-Sager

Breitenreiter steht für eine klare Philosophie, hat die Mannschaft in seiner Amtszeit weiterentwickelt und besser gemacht. Die Spieler schätzen an ihm seine Art, immer ein offenes Ohr zu haben und viel mit den Profis zu sprechen. Und: Breitenreiter ist kein Ja-Sager. Er hat offen den Finger in die Wunde gelegt, wo 96 nicht bundesligatauglich ist. Das geht vom fehlenden Flutlicht auf dem Trainingsgelände über die schlechten Platzverhältnisse bis hin zur Kritik an der Kaderbreite.