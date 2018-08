96-Meinung: bwin ernennt 96 zum Abstiegskandidat Nummer eins - wetten nicht? 

Kein Klassenerhalt? So stehen die Wettquoten auf einen Abstieg von Hannover 96 (mit Galerie!)

Abstieg? Dafür lief die Vorbereitung zu gut

Vier Euro für einen, 96 ist hinter Düsseldorf (Quote 1,9), Nürnberg (2,2) und Mainz (3,5) Abstiegskandidat Nummer vier. Bwin pusht 96 sogar zum Abstiegskandidaten Numero eins. Die angeführten Gründe: Stress wegen 50+1, Stress wegen der Vertragsverlängerung mit dem Trainer, Stress mit dem Manager. Aber damit sollte sich niemand in Hannover stressen. Die Vertragsverlängerung mit André Breitenreiter wird sich wohl recht bald entstressen. Auf 96 als Abstiegskandidat sollte die Liga nicht wetten. Dafür waren die Eindrücke der Trainingslager von St. Peter-Ording und vom Wörthersee zu positiv.

Wanted: Neuer Verteidiger

Aber Testergebnisse (2:3 in Wolfsberg, 2:1 gegen die Udinese-Profis) geben nur bedingt Hinweise auf einen Saisonverlauf. Vieles läuft gut, aber noch nicht perfekt. Ein stabiler Verteidiger muss kommen nach der Verletzung von Timo Hübers. Bobby Wood braucht mehr Anlauf, um die Hürden nach seinem HSV-Formtief zu überwinden. Dazu braucht der Stürmer Vertrauen. Ich biete in dem Zusammenhang eine Wette an: Wood trifft zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen. Wetten, dass ...?