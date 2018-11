96-Meinung: Den Rollator kann 96 in die Ecke stellen

Das beliebte Vorher-Nachher-Spiel zeigt, was 96 am Freitagabend geschafft hat. Der 96-Patient war schwer angeschlagen, er kam quasi mit dem Rollator zum Spiel gegen die Nachbarn. 96 hinkte in der Liga hinterher, Wolfsburg hatte der Mannschaft bereits im DFB-Pokal vor zehn Tagen mit dem 2:0-Sieg eine weitere Wunde zugefügt. Das Spiel musste die Heilung bringen, der 96-Trainer wirbelte dazu die Mannschaft durcheinander und setzte auf junges Blut.

Wie in besseren Zeiten

Am Ende aber lagen sich Trainer Breitenreiter und Manager Heldt in den Armen, die Spieler tanzten mit den Betreuern im Kreis. "Won’t forget these days" von Fury in the Slaughterhouse dazu wie in besseren Zeiten - das rote Herz schlägt wieder. Es hat zwar einige Aussetzer zu verkraften gehabt, aber die Mannschaft ist gerade noch mal vor der Notaufnahme abgebogen.

Die Vitalfunktionen sind intakt, der Abstand zum Mittelfeld der Tabelle ist erstmal verkürzt worden. Über eine mögliche künstliche Beatmung durch einen Trainerwechsel muss keiner nachdenken. Gerade rechtzeitig hat 96 den ersten Schritt aus der Krise gemacht. Es müssen allerdings weitere folgen, eine Überwachung des 96-Kreislaufs bleibt notwendig. Neun Punkte nach elf Spielen sind noch zu wenig - aber den Rollator kann 96 in die Ecke stellen - 96 kommt wieder ins Laufen.