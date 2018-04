96-Meinung: Die 35 Punkte sind auch für die Personalplaner ein Segen

Zum Glück ist das Treiben in der unteren Hälfte der Bundesliga nicht ganz so gefährlich wie in der zweiten Liga, wo zum Beispiel unsere Freunde aus Braunschweig mit 37 Punkten nur drei Punkte Luft zur Relegation haben, aber mit nur vier Punkten mehr Vierter wären. 96 ist eine Klasse höher nach dem Wende-Sieg gegen Werder mit 35 Punkten gerettet, darauf können Sie einen mittleren Betrag wetten – verklagen dürfen Sie uns aber nicht, falls es doch noch schiefgehen sollte, alles ohne Gewähr.

Acht Punkte liegt 96 vor Mainz auf dem drittletzten Platz, dazwischen puffern noch Freiburg und Wolfsburg, da passiert nichts Böses mehr, obwohl in den letzten drei Jahren 35 Punkte nicht für die sichere Rettung gereicht hätten. Wolfsburg musste mit 37, Frankfurt mit 36 und der HSV mit 35 in die Relegation. Umso beruhigender, dass 96 gegen Bremen nun die Befreiung „auf dem Zahnfleisch“ (André Breitenreiter) gelungen ist, denn jetzt kann 96 ungehemmt zubeißen in den letzten fünf Spielen – und wird vielleicht sogar das Heimspiel am 21. April gegen die Bayern ohne Kummer genießen.