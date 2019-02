Was bleibt: eine 0:3-Pleite gegen biedere Bullen, eine Frost-Landung am Tabellenende, eine nach neuesten dollschen Erkenntnissen kraftlose Mannschaft und – als wäre das desaströse 96-Bild nicht schon furchteinflößend genug – bitterböse Zahlen. Seit fünf Heimspielen gelang 96 kein eigenes Tor mehr.

In ihrem Stadion, ihrem Wohnzimmer, wo sie vergangene Saison die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt holten, kommen die gehemmten Angreifer nicht einmal mehr in die Nähe eines Torschusses gegen Leipzig. Es bedarf nach dieser harmlosen Vorstellung schon viel Fantasie, wie wirklich Gefahr im Strafraum – also in dem des Gegners – entstehen sollte.

Liebesentzug der 96-Anhänger

Dazu kommt der kalte Liebesentzug der 96-Anhänger. Mit etwas über 30 000 Zuschauern kamen so wenige wie nie zuvor in dieser Gruselsaison ins Stadion. Trotz des Trainerwechsels. Trotz der Parolen. Trotz der Appelle. Das ist keine gute Ausgangslage für eine Aufholjagd, wenn jetzt auch noch die Konkurrenz punktet.