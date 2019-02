96-Meinung: Die Opposition verspielt eine Chance

96 stellt die Weichen für die Post-Kind-Ära. Fest steht: Nach 20 Jahren kommt es zu massiven Veränderungen auf der Führungsebene in Hannovers größtem Verein. Martin Kind beendet am 23. März 2019 eine Ära, die über viele Jahre erfolgreich und über weite Strecken geräuschlos verlief. In den vergangenen beiden Jahren dominierten hingegen vereinsinterne Querelen, sportliche Schwankungen und mitunter dramatische Mitgliederversammlungen. Der Streit im Gremium wurde in die Fankurve getragen.

Ein Mann aus der Wirtschaft als 96-Netzwerker

Hannover 96 hat vor Wochen nun seine Kandidaten für den Aufsichtsrat präsentiert und damit eine klare Perspektive für die Breitensport-Zukunft aufgezeigt. Mit Matthias Herter soll zudem ein Mann aus der Wirtschaft den Vorsitz übernehmen und dafür sorgen, dass auch unter vorbehaltlicher Gültigkeit der 50+1-Regel das Bundesliga-Business in bekannten Bahnen fortgeführt wird.