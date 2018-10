96-Meinung: Die Roten wie ein ungenießbarer Eintopf

Niclas Füllkrug: Es will nichts klappen an diesem Nachmittag. Flanken kommen zu lang oder zu kurz. Zwei Kopfbälle erst kurz vor Schluss, die knapp vorbeifliegt. Er versucht's ja, springt und rennt, aber Torgefahr kommt dabei erst heraus, als es fast zu spät ist. Note 4. © imago/Nordphoto

Kevin Wimmer: Grundsolide in der Luft und am Boden. Knackige und direkte Pässe in die Spitze, sollte er noch mehr von spielen. Note 3. © imago/Nordphoto

Waldemar Anton: Umständliche Drehbewegung vor dem 0:1, haut am Ball vorbei statt ihn zur Ecke zu klären. Löscht sonst oft, bevor es brennt, aber nicht so sicher wie in Leverkusen. Note 4. © Maike Lobback

In Augsburg-Form droht das Aus im Pokal

So hat sich 96 in eine Lage manövriert, die keinem Fan gefallen kann. Sechs lausige Punkte nach neun Spielen - da muss man sich schon sorgen, wo das in dieser Saison hinführt. Aber bevor es nach Schalke geht, zum nächsten schwierigen Auswärtsspiel, gibt’s etwas Abwechslung - ein Pokalheimspiel schon am Dienstag gegen Wolfsburg. In der Augsburg-Form wird es allerdings das traditionelle Zweitrundenaus geben - eine ganz schnelle Steigerung ist umso mehr Pflicht für 96.