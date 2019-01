Es ist ein Ende mit Schrecken – Hannover 96 setzt André Breitenreiter nach dem Horror-Jahr 2018 und dem Null-Punkte-Start in die Rückrunde vor die Tür. Die Entlassung ist nach Wochen des Herumeierns überfällig. André Breitenreiter, der Wieder-Aufstiegstrainer, hat vieles bei 96 bewegt und ein zum Teil marodes Umfeld in die Bundesligatauglichkeit geführt. Was er nicht geschafft hat: dem Klub eine sportliche Perspektive in der 1. Bundesliga zu geben.

Die Favoriten für den 96-Trainerposten im Kurzportrait Peter Stöger (52): Auch zum früheren Kölner Rekordtrainer Stöger soll Heldt schon Kontakt gehabt haben. Stöger legte sich allerdings nicht fest. Der frühere Nationalspieler Österreichs arbeitete erfolgreich mit Jörg Schmadtke in Köln. Er stieg auf und führte den FC nach Europa. In seinem fünften Jahr holte Stöger mit der Mannschaft bis zum 14. Spieltag nur drei Punkte und wurde entlassen. Eine Woche später übernahm er Borussia Dortmund und blieb in seinen ersten zehn Bundesligaspielen mit Dortmund ungeschlagen – 20 Punkte in zehn Spielen würden 96 jetzt auch guttun. ©

Breitenreiter verlor Fürsprecher Natürlich gibt es in Hannover besondere Umstände: ein dominanter Präsident, eine unklare Finanzzukunft, ein gespaltener Verein, Streit mit der Fanbasis. Viele Baustellen, die Breitenreiter nicht schließen konnte. Dazu kommt: Der geschasste Fußballlehrer hat Teile der Mannschaft verloren, Fürsprecher, hierarchisch wichtige Stützen. Der Substanzverlust im Sommer führte direkt in den Tabellenkeller. Wenn man der Situation ein Gutes abgewinnen will: Ein Wunder, dass 96 nach diesem ergebnistechnisch schlimmsten Jahr in der Bundesliga überhaupt noch die Perspektive hat, mindestens die Relegation zu erreichen. Eine Leistung, für die Breitenreiter jedoch nichts kann.

