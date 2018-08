96-Meinung: Ein Märchen, gute Neuzugänge und ein Punkt mit Hoffnung

Zumindest für einen bei 96 geht das Fußballmärchen nahtlos weiter. Hendrik Weydandt, vor vier Jahren noch in der Kreisliga bei Groß Munzel, stand gestern vor der Nordkurve im Weser-Stadion und ließ sich von den 96-Fans feiern. Als „bester Mann“. Nicht mal zwei Minuten brauchte der Stürmer für sein erstes Bundesliga-Tor, und wäre es kurz vor Weihnachten, würde ihn einige gewiss schon zum Tor-Heilandt ernennen.

​"Die Mannschaft funktioniert geschlossen, sie lässt bereits einen Geist erkennen"

Mit seiner Mannschaft ist es noch nicht ganz so verrückt und feierlich her, aber das kann werden. 96 startete bei den selbsternannten Europastartern in Bremen solide, griffig und konzentriert, der Punkt ist verdient und lässt Raum für Hoffnungen.