96-Meinung: Es gehen die Großen, es kommen die Kleinen

Schönen Urlaub, 96! In der ersten 45-Minuten-Lehrstunde in Leverkusen hatten ja alle gedacht, der Urlaub hätte für Hannovers Profis schon Sonnabend um 15.30 Uhr begonnen. Aber nach ein paar Wechseln, auch dem Tausch der Dreier- auf die sicherere Viererkette, lief es dann geschmierter. Das 2:3 kann entsprechend als geschmeidiges Ergebnis durchgehen, weil 96 in Leverkusen sonst eher torlose 0:4 und 0:3 gewohnt ist.

Martin Harnik: Hätte mit zwei großen Chancen schon früh alles klar machen können. Scheiterte jedoch an der Latte und an Torwart Klinsmann. Note: 3

Harnik ist die Führungsfigur der nahen Zukunft. Er übernimmt Verantwortung. So einen wird 96 brauchen, weil der Riese Salif Sané geht – in Leverkusen wieder allein und herzlich verabschiedet von den Gästefans im riesigen Kießling-Abschiedstrubel. „Ein Großer geht“, sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich nachher pathetisch. Er meinte Kießling, der Satz gilt natürlich auch für 96 und Sané.

Nächste Generation mit Timo Hübers und Linton Maina

Große gehen, Kleine kommen. So klein ist Linton Maina nicht, aber jung. 18 Jahre, zwei Bundesligaspiele, ein Tunnel gegen Wendell, eine Torvorlage für Harnik. Das wächst nach Timo Hübers wieder was Neues bei 96. Alles schön vor dem Urlaub also? Nicht ganz.

Trainer André Breitenreiter kündigt bereits nach dem 2:3 Analysen an, es soll „der nächste Schritt“ gemacht werden in den Liga und „investiert“ werden. Wenn Profis in den Urlaub gehen, beginnt die Arbeit der Bundesliga-Manager und -Investoren. Dieser 96-Kader braucht natürlich Verstärkung, um auch mal in Leverkusen mithalten zu können. Das hätte nämlich eine ganz bittere Bayer-Pille zum Abschluss geben können, wenn Leverkusen besser gezielt hätte, als 96 in den ersten 45 Minuten Urlaub machte.