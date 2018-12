96-Meinung: Füllkrug muss und wird es machen

Den Anfang macht Manuel Schmiedebach. Der gebürtige Berliner durchlief die Jugendabteilung der Hertha. Bei den Profis debütierte der Sechser jedoch nicht in Berlin. Das gelang ihm erst in Hannover. Nach 46 Spielen in der Regionalliga Nord für die Roten, schaffte es "Schmiede" zu den Profis. In der Zweitliga-Saison 2016/17 führte er das Team als Kapitän aufs Feld. Seit 2009 ist er Profi bei 96 und machte weit mehr als 200 Spiele. ©