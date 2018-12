96-Meinung: Hannover könnte bald wieder in Europa mitspielen

Auch wenn das jetzt komisch kommt: 96 könnte bald wieder in Europa mitspielen. Die Europa League 2 macht’s möglich. Grob gesagt dürfen bald alle Mannschaften im Europapokal mitspielen. So wie fast alle Nationalmannschaften auch bei der EM, die 2020 ja in allen Ländern Europas stattfindet, antreten dürfen. Und bei der WM spielen künftig – 2026 zum ersten Mal – 48 statt 32 Teams.

Dagegen wirkt die Bundesliga mit ihren 18 Vereinen geradezu lächerlich. Deshalb hier unser eindringlicher Appell an den letzten echten Freund des Fußballs, Fifa-Präsident Gianni Infantino: Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bundesliga international wieder mehr Gewicht bekommt, und lassen Sie alle Klubs mitspielen, die das wollen und es sich leisten können (Hannover will und kann!).