96-Meinung: Jonathas Selbstbewusstsein ist das, was Hannover 96 braucht

Jonathas is back, so begrüßte der Stürmer gestern am Flughafen in Langenhagen die Fotografen. Ein ziemlich selbstbewusstes 96-Statement bei seiner wundersamen Rückkehr zum Abschluss der spielfreien Zeit – in der sich die Fragen zum Zustand des Vereins häuften.

96 brauch genau diese Spieler

Ob’s um die verkürzte Pause für die Spieler ging, die keinen brasilianischen Pass haben – oder den Trainer, der der Mannschaft öffentlich die nötige Qualität für die Rettung absprach, falls er nicht insgesamt fünf Neue bekomme. Als Empfehlung hat André Breitenreiter den Verriss getarnt. Blöd nur, dass 96 genau diese Spieler für die extrem schwierige Mission Klassenerhalt braucht, und zwar selbstbewusst.