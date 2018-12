96-Meinung: Kampf um die Macht hilft Hannover 96 nicht

Sportlich liegt Hannover 96 in der Bundesliga am Boden. Nahtlos fügt sich in diese Gemengelage der Satzungsstreit mit der DFL ein, der Kampf gegen 50+1, Kaufangebote für die Kind-Anteile – und jetzt vergrößert der Verein wieder die Distanz zu Teilen der Fanszene.

Das sind viel zu viele Baustellen für einen einzigen Klub in einer derart prekären Lage. Die Argumentation, die Außerordentliche Mitgliederversammlung platzen zu lassen, ist durchaus schlüssig und nachvollziehbar. Ebenso klar ist aber auch der Ärger der Antragsteller, die sich auf die Satzung berufen. Es geht um das Prinzip, die Macht des Stärkeren – und nicht um Demokratie.