96-Meinung: Mental-Coach Breitenreiter muss die Spieler mitreißen 

Ein Trainer ist nicht ein Idiot, sondern manchmal sogar ein Psychologe. Muss er auch sein, wenn kein hauptamtlicher beschäftigt ist. 96 hatte mal eine Psychologin, sie ging mit dem Trainer Daniel Stendel.

Erfolg ist Psychologie genug

Seitdem erledigt Trainer André Breitenreiter diesen Job, in seiner Anfangszeit musste er kaum was machen – Erfolg ist Psychologie genug. Aufstieg, 23-Punkte-Halbserie in der Bundesliga – da lief es auch im mentalen, emotionalen Bereich.

Inwieweit Breitenreiter in der 16-Punkte-Rückrunde der vergangenen Saison tätig werden musste, wissen wir nicht – am Ende stand ja der frühzeitige Nicht-Abstieg. Wir wissen aber, dass – Stand jetzt – der Psychologe Breitenreiter gefragt ist, weil 96 in der Tabelle bei neun Punkten aus 13 Spielen und auf Platz 17 steht. Abstiegsangst!