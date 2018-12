96-Meinung: Müller und Akpoguma sind gute Griffe in der Not

Immer ein bisschen tragisch, wenn der Name eines Fußballers vor allem mit einem kuriosen Unglücksfall verbunden ist. Nicolai Müller passt in diese Kategorie – kaum einer weiß ja, dass der Stürmer viele gute Spiele für Fürth, Mainz und den HSV gemacht, dabei etliche Tore erzielt und vor fünf Jahren sogar zwei Länderspiele gemacht hat.

Gedächtnisträchtiger Hubschrauber-Jubel

Aber jeder Fußballfan kann sich an die Szene erinnern, als Müller nach seinem Treffer zum 1:0 für Hamburg gegen Augsburg jubelnd Richtung Eckfahne strebte, einen Freudendrehsprung machte und sich bei der Landung das Kreuzband im rechten Knie riss. Das war am 19. August 2017, Müller konnte erst am 33. Spieltag wieder auf den Platz und wechselte kurz darauf nach Frankfurt. Dass er dort kaum spielte, hat jedoch nichts mit seiner Verletzungsvorgeschichte zu tun, sondern mit der sensationellen Frankfurter Offensivabteilung – Müller hat schlichtweg keine Chance.