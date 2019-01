96-Meinung: Neues Jahr, alte Probleme

Werder sollte die Wende für 96 im Abstiegskampf werden, mit drei Punkten und einem guten Auftritt wollte das Team die Aufholjagd beginnen. Das Problem dabei: Im neuen Jahr kämpft 96 nach wie vor mit den alten Problemen. Torgefährliche Aktionen vom Team von Trainer André Breitenreiter waren quasi nicht vorhanden. Das Offensivspiel blieb trotz Umstellung – Kapitän Waldemar Anton spielte in der ersten Halbzeit im Mittelfeld – ganz dünn, was aber nicht nur an Anton lag. Wenn Torchancen zustande kamen, war das meistens dem Prinzip Zufall geschuldet als einem durchdachten Angriff.