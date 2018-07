96-Meinung: Sonnige Zeiten kommen auf Hannover 96 zu

In St. Peter-Ording arbeiten Hannovers Profis an der Frühform. Und für die Teamchemie ist so ein Ausflug bekanntlich auch gut. Das Team hat sich ja etwas verändert. Bereits vergangenes Jahr schweißte das Camp in Nordfriesland die Jungs zusammen für den lockeren Klassenerhalt. Coach André Breitenreiter und vor allem seine Athletiktrainer werden die Profis richtig rannehmen bei Strandläufen und Einheiten auf dem Platz. Sommer, Sonne und jede Menge Schwitzen ist angesagt.

Ein Hauch von Mailand

Doch die Sonne fehlte am Mittwoch anfangs noch. Der Himmel hängt grau, dazu Sprühregen, als wir am frühen Nachmittag auf der Landstraße die letzten zehn Kilometer in Richtung St. Peter fahren. Rechts Pferde auf einer Weide, links Schafe. Der Wetterbericht zeigt zwölf Grad weniger an als in Hannover. 17 hier statt 29 dort. Fühlt sich mehr nach Kopenhagen an als nach Rom. Erst 96 bläst das Schietwetter weg. Mit 45 Minuten Verspätung – die Staus. Als der Mannschaftsbus am späten Nachmittag vorm schicken Hotel Strandgut direkt an der Promenade ankommt, hat sich der Regen verzogen. Und ganz kurz scheint sogar nochmal die Sonne. Ein klitzekleiner Hauch von Mailand. Fürs Erste natürlich nur beim Wetter.