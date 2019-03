96-Meinung: Verletzungspech ohne Ende - nur ein Abstieg schmerzt noch mehr

Nicht falsch verstehen: Die 96-Krankenakte täuscht nicht über so manche Nicht-Leistungen hinweg. Schließlich betonen die elf übrigen besserverdienenden Balltreter ihren Anspruch, ihr gottgegebenes Talent – oder eben das, was so mancher Profi glaubt zu besitzen – auf den Rasen zu bringen.

Man kann 96 in dieser Saison ja wirklich vieles vorwerfen: Fehler in der personellen Ausstattung, zu spätes Reagieren auf der Trainerbank – aber dieses unfassbare Verletzungspech, das ist schon wirklich irre.

Heldt's Plan geht nicht auf

Den Plan, den Horst Heldt verfolgte: In Hannover soll die schnellste Außenklinge der Liga entstehen. Maina, Bebou oder Sarenren Bazee machen an der Seitenauslinie Meter um Meter im TGV-Schnellzug-Tempo – und in der Mitte steht 15-Tore-Nationalstürmer Füllkrug und rappelt am 96-Torrekord. Was ist geblieben? Nischte ...

Im Gegenteil. Die Spieler kommen öfter im Reha-Zentrum als auf dem Spielfeld zum Schuss. Trauriger Rekordhalter bleibt Kevin Akpoguma, der es fertigbrachte, sich im Winter nach Hannover verleihen zu lassen, dreimal sein Können in der 96-Startelf aufblitzen zu lassen, um dann unwiederbringlich Wiederaufbautraining für Hoffenheim zu betreiben.

Nächstes 96-Dilemma

Ostrzolek reiht sich mit seiner Rippenserienfraktur nun in dieses Dilemma aus Knorpelschäden und Hüftfehlstellungen ein – Saisonaus. Nur ein Abstieg schmerzt noch mehr.