96-Meinung: Was wir für Hannover 96 tun können - Motivieren? Kann Thorsten Legat besser

Vor einem Abstiegsendspiel wie Stuttgart gegen Hannover müssen wir was tun. Aber was? Motivieren? Das kann Thorsten Legat besser. Wenn er sich jetzt einen 96-Spieler vorknöpfen würde, sagen wir mal den bisher nicht gerade überragenden Kevin Wimmer, würde sich das nach den Erfahrungen im Dschungelcamp ungefähr so anhören: „Du bist dein Charakter, du bist dein Fels in der Brandung. Zeig es endlich den Leuten! Ich zähle auf dich – weil der Kasalla, Bums-Kasalla!, an dich glaubt.“

Nicht zurückschauen Was können wir sonst noch tun? Nicht zurückschauen, nur nach vorne. Obwohl: Irgendwann muss in dieser Saison irgendwas passiert sein. 96 hat anfangs 0:0 gegen Dortmund gespielt, das 2:1 im November gegen Wolfsburg schien die Wende zum Besseren einzuleiten. Doch der nächste Sieg folgte erst drei Monate später (2:0 gegen Nürnberg). Dazwischen muss was kaputtgegangen sein: die Bänder, Sehnen oder Knorpel von wichtigen Spielern, das Verhältnis Trainer-Mannschaft und der Glaube, mehrere Bundesliga-Spiele am Stück gewinnen zu können, um nicht abzusteigen.

Kämpfen für den Auswärtssieg Thomas Doll wurde als Wunderheiler engagiert, unter ihm leidet das Team aber an einem gefährlichen 0:3-Virus. Das kann statistisch gesehen nicht so weitergehen. Wir können allerdings auch nicht sagen, was es morgen für ein Ergebnis gibt. Ein Auswärtssieg ist wahrscheinlich, weil 23 in Folge nicht gewonnene Spiele in der Fremde reichen. Mehr Mut können wir 96 nicht machen. Da müssen die schon Thorsten Legat fragen.

Die Sonntagsspiel-Bilanz von Hannover 96 nach dem Wiederaufstieg: Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2017 absolvierte Hannover 96 insgesamt 13 Bundesligaspiele an einem Sonntag. Dabei gewannen die Roten nur zweimal, spielten fünfmal remis und hatten sechsmal das Nachsehen. Auch das Torverhältnis von 12:24 aus diesen Partien macht 96 keine großen Hoffnungen für das Duell mit Stuttgart. Das sind die 96-Sonntagsbegegnungen seit dem Wiederaufstieg. ©

