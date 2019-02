96-Meinung: Welche Brasilianer zu Hannover pass(t)en

Wahrscheinlich wäre mit Pelé alles anders geworden. Der Wechsel des besten Fußballers aller Zeiten zu 96 hatte 1964 ja knapp nicht geklappt. Ein Sponsor hätte den Transfer gestemmt, der Kontakt zum FC Santos war bereits hergestellt. Doch im letzten Moment legte die brasilianische Regierung ihr Veto ein. Aus 96 wäre möglicherweise ein Weltverein geworden, lange her.

Tatsächlich spielte Leonardo Manzi als erster Brasilianer in Hannover – von 1996 bis 1998 in der Regionalliga. Er kam von St. Pauli.

Fehlgriff mit Franca

Dann gab es noch die gar nicht so lustige Geschichte vom „Schrumpf-Brasilianer“, wie die „Bild“ Franca nannte. Der kam Anfang 2013, von 96 per DVD gecastet, und war statt der bestellten 1,90 Meter nur 1,81 Meter groß. Später erkrankte er noch an Tuberkulose – eine traurige Geschichte. Franca machte kein einziges Spiel für 96.