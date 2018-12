96-Meinung: Wohlfühlen mit Weitsicht 

Wellness-Wochen in Hannover: Fangenspielen im Training, täglich neue Jobgarantiezettel aus Großburgwedel, ein Kuchenbackprojekt mit Bazee in der Kabine für Manager Horst Heldt, der am Sonntag zum Spiel in Mainz 49 wird – dumm, wer sich da mit der Tabelle stresst. Platz 17, neun Punkte nach 13 Spielen, das wären hochgerechnet und aufgerundet 24 am Saisonende. Wer sagt denn, dass das nicht reicht, um vorm VfB Fortuna Nürnberg zu landen?