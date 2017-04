96-Mitgliederversammlung: Das sind die wichtigsten Fragen

Wieder steht bei Hannover 96 eine spannende Versammlung an: Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag kämpft unter anderem das Bündnis "Pro Verein" für den Erhalt der 50+1-Regel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie sind die Strömungen?

Der Aufsichtsrat im e.V. ist gespalten. Die beiden über die Fan-Schiene „Pro Verein“ gewählten Ralf Nestler und Sebastian Kramer stehen gegen die drei moderaten Kräfte, können sich mit ihrer Position im Aufsichtsrat aber nicht durchsetzen.

Wie ist die Stimmung?

Vergiftet. Der Vorstand reagierte auf den Antrag mit einem Brief an die Mitglieder. Von dem distanzierten sich Nestler und Kramer, nannten das Schreiben „vereinsschädigend“ und „Verschwendung von Vereinsvermögen“ wegen der Portokosten. Am Mittwochmorgen reagierte Antragssteller Wack mit einem offenen Brief, der auf Webseite der IG "Pro Verein" veröffentlicht wurde. Darin nennt er den Vorstandsbrief "fragwürdig und undemokratisch".