96-Nachwuchschef Michael Tarnat zur 50+1-Regel: "Bin für eine Öffnung"

In der Debatte um die 50+1-Regel im deutschen Fußball hat sich der frühere Nationalspieler Michael Tarnat, dessen Sohn Niklas für die Reserve von Hannover 96 spielt, für eine Öffnung der deutschen Clubs nach englischem Vorbild ausgesprochen. „Wir beschweren uns alle, dass die Bundesliga in Europa der Musik hinterherläuft. Also müssen wir uns auch überlegen, was wir dagegen tun können“, sagte der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Hannover 96 in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.