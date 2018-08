96-Neuzugang Genki Haraguchi über die Rückennummer 10: "Ich wollte sie unbedingt"

Ein Japaner mit der Nummer 10: Für 96-Fans kein neuer Anblick. In der Saison 2015/16 zog Hiroshi Kiyotake mit besagter Rückennummer die Fäden im 96-Mittelfeld und zählte in der bitteren Abstiegssaison zu den stärksten Spielern der "Roten". Jetzt tritt Haraguchi in die Fußstapfen seines Landsmannes. „Die Rückennummer 10 habe ich mir selbst ausgesucht, ich wollte sie unbedingt“, sagte er der japanischen Presse und ergänzte: „Ich weiß um den Druck, den die Nummer bringt, aber den mag ich.“