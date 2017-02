96-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt: Der Kapitän ist dabei, Strandberg fällt aus

Am Mittwochabend geht 96 in der HDI-Arena ohne Verteidiger Stefan Strandberg in die Partie gegen Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr). Der Verteidiger hat Probleme an der Achillessehne. Nach dem Abschlusstraining steht auch fest: Kapitän Manuel Schmiedebach ist im Achtelfinale gegen Frankfurt dabei.

Ob Schmiedebach von Anfang an spielt, "entscheiden wir kurzfristig, ob und wie lange", sagte Trainer Daniel Stendel. Strandberg hat seit Dezember Probleme, seine Leistung stimmte zuletzt auch nicht mehr. Der Norweger setzt aus.